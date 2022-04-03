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Ukrayna: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.
Ukrayna: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi

Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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