Ukrayna Büyükelçisi'nden Rusya açıklaması: İşgalci ordular girmeye başladı!

Ankara'da bulunan Ukrayna Büyükelçisi, Rusya'nın işgalci ordularını Ukrayna topraklarına göndermeye başladığını açıkladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya ile sınır bölgesinde ve ülkenin doğusunda yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bodnar, Rusya'nın Minsk Anlaşmasını ihlal ederek işgal girişimini başlattığını açıkladı.

"İŞGALCİ ORDULAR UKRAYNA'YA GİRMEYE BŞLADI"

Rusya'nın 4 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini belirten Bodnar, sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir zaiyat yaşanmadığını açıkladı. Bodnar ayrıca Rusya'nın sınır etrafındaki askeri hazırlıklarını artırarak işgali artırarak farklı rotalar üzerinden askeri operasyon başlatabileceğini söylerken, işgalci ordularının Ukrayna'ya girmeye başladığını ifade etti.

Bodnar ayrıca girişimler ile ilgili de "Diplomasi işe yaramazsa yaptırım olmalı. Yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin yaptırımları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı Büyükelçi, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, şunları söyledi:

“Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bizim için önemli olan Ukrayna’nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti. Savaşa körükle giden hükümetini Rus halkı yargılayacak."

"UKRAYNALILAR KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

Savaştan yana olmadıklarının altını çizen Bodnar, şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."

Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABACULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"

Büyükelçi Bodnar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifiyle ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını belirtirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşi Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrana hem de Rusya ile ticari ilişkileri var" ifadelerini kullandı.