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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Kararlı davranmamız, sert olmamız lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Minsk Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini hatırlatarak, bu konuda ivedilikle harekete geçilmesini ifade ederken, "sert olmamız lazım" dedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Kararlı davranmamız, sert olmamız lazım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kiev'de gerçekleşen basın toplantısında konuştu.

Zelenski, "Uluslararası camianın yanıtına bakacak olursak bu konuda kararlı davranmamız, ivedilikle harekete geçmemiz ve sert olmamız lazım" dedi.

Zelenski'nin açıklamaları şöyle:

Rusya'nın sözde cumhuriyetleri kabul ettiğini görüyoruz. Donetsk ve Luhansk'ı... Ve Rus kuvvetlerinin sınır ötesine geçtiğini görüyoruz. Bu suçları değerlendirirken diğer devletlerle birlikte hareket ediyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik saldırı söz konusu. Rus Federasyonu'nun Donbas'taki askeri mevcudiyeti, ayrılıkçıların arkasına sığınarak artıyor. Bu, tek taraflı olarak Minsk Sözleşmesi'nin ihlali. Uluslararası camianın yanıtına bakacak olursak bu konuda kararlı davranmamız, ivedilikle harekete geçmemiz ve sert olmamız lazım.

Ukrayna, dünkü ve önceki günkü kararları memnuniyetle karşılamaktadır. Dün AB tarafından Rusya'ya karşı belli başlı yaptırımlar gelmişti. 

Ukrayna'da çabalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Rusya'ya karşı çıkmak ve gerilimi sonlandırmak. En önemli sorunlardan biri, burada biz Avrupalıların ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza ve ilgili devletlerin liderlerine teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna ile birlikte dayanışma sergileyenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili ikili açıklamalar yapılacak ve Avrupa'nın desteği sürecek Ukrayna'ya yönelik olarak. Bugün son derece önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan. Ulusumuzun bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi açısından. Bu fikrimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Polonya'nın da desteğiyle birlikte Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesini rica ediyoruz.

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