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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydederek, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda

Zelenskiy, Ukrayna’da kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla ülkedeki gazetecilerle bir araya geldi.

Ukrayna'nın, kendisi için faydalı olmayacak bir sonuca ikna edilmeye çalışıldığını vurgulayan Zelenskiy, uluslararası toplumda savaşla ilgili yorgunluğun arttığını ve herkesin kendisi için yararlı bir sonuç istediğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona ermesine yönelik henüz bir planın olmadığını belirterek, "Herhangi bir plan üzerinde müzakeremiz yok. Bu tür müzakereler bugün sıfır seviyesinde. Tabii ki herkes bizi, bizim için kesinlikle faydalı olmayan bir sonuca doğru mümkün olduğunca zorlamak istiyor." diye konuştu.

Azovstal'dan çıkarılan 2 bin 500'den fazla Ukraynalı askerin Rusya'da esir tutulduğunu da kaydeden Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine dönmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Tahıl ihracatı
Zelenskiy, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM’nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını aktardı.

Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin ailelerine devlet nişanlarını takdim etti.​​​​

Kaynak: Haber Kaynağı
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