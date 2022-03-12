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Ukrayna işgali büyüyor: Esad'dan Putin'e 30 bin savaşçı desteği

Suriye'yi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad, Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya'ya savaşçı gönderiyor. Putin'in her asker için 2 bin dolar maaş sözü verdiği öğrenildi.
Ukrayna işgali büyüyor: Esad'dan Putin'e 30 bin savaşçı desteği

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Güvenlik Konseyi toplantısında, "Çoğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllü Ukrayna'da savaşmak için başvurdu" demişti.

Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu "Orta Doğulu gönüllüleri" kabul etmeye yeşil ışık yakarak, savaşçıların Ukrayna'daki savaşa dahil edilmesi için talimat vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın DEAŞ'lı teröristleri Ukrayna'ya getirerek bu ülkede "Suriye senaryosu"nu hayata geçirmeyi amaçladığını belirtmişti.

10 BİNİ GİTTİ, 20 BİNİ HAZIR KITA BEKLİYOR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre ise, Beşar Esad da Rus ordusuna destek amaçlı 30 bin kişilik güç gönderiyor. Bunlardan 10 binin Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden gönderildiği, 20 binin ise bekletildiği, ihtiyaç durumunda hızlıca sevk edileceği belirtildi.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı General Hasan Hamadi, Esad'ın gönderdiği savaşçılar arasında yağmacı Şebbiha milisleri ile birlikte Cumhuriyet muhafızlarının yer aldığını söyledi.

Putin'in her asker için 2.000 dolar maaş sözü verdiğini söyleyen Hamadi, komuta kademesine ise 7 bin dolar maaş ödeneceğini belirtti.

İLK DESTEK ESAD'DAN GELMİŞTİ

Putin önderliğinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığı o dönemde dünyadan ilk destek Suriye'deki Esad rejiminden gelmiş, Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı cumhuriyet olarak tanıma kararına da arka çıkmıştı.

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