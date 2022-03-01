Ukrayna işgali ne zaman bitecek? Şoygu'dan çok kritik açıklama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini iddia ederek, "Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da düzenledikleri "özel askeri operasyonun" esas amacının, Rusya'yı Batı'dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti.

Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna'daki saldırlarına devam edeceklerini belirtti. Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya'ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.

"Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir.

Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor."