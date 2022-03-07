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Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bursa'nın İnegöl ilçesinde misafir edildi.
Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Bursa'da misafir ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17-28 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye gelen Ukraynalı sporcular, savaş nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Bunun üzerine yetkililerle irtibat kuran İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin konaklama tesislerini sporcular için açtı.

Otobüsle ilçeye gelen Ukraynalı sporcular, burada konaklayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin sporcularının da Antalya'da kamp yaptığını ve onların aracılığıyla konudan haberdar olduklarını belirtti.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini ve Ukrayna Milli Takımı'nı misafir ettiklerini aktaran Taban, "Onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Ekibimiz işitme engelli. Moralleri bozuk. Aileleriyle irtibat kurdurmaya çalışıyoruz. Savaşın durması için Cumhurbaşkanımızın gayret içinde olduğunu söyledik. En iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Thacenko Vasily de savaş nedeniyle Türkiye'de kaldıklarını ve ülkelerine dönemediklerini vurgulayarak, "İnegöl Belediye Başkanı ve ekibi bizleri misafir edeceklerini söyledi. Misafirperverlikleri için minnettarız. Türk halkına teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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