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Ukrayna: Rus kuşatmasındaki Azovstal’dan 264 Ukrayna askeri değişim anlaşmasıyla tahliye edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol’de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası’ndan 53’ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.
Ukrayna: Rus kuşatmasındaki Azovstal’dan 264 Ukrayna askeri değişim anlaşmasıyla tahliye edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Mariupol'deki garnizonun belirlenen savaş görevini tamamladığı ve yüksek askeri komutanlığın Azovstal Metalürji Fabrikası’nda bulunan askeri birliklerin komutanlarına personelin hayatını kurtarmalarını emrettiği ifade edildi.

Rus askerleri tarafından kuşatılan fabrikanın sahasındaki askerlerin kurtarılması için operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Ağır yaralı 53 askerin tahliyesi başladı ve Novoazovsk şehrindeki hastaneye götürüldüler. Diğer 211 asker, değişim prosedürüyle Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye gönderilmek üzere Olenevka’ya tahliye edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Azovstal’da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Zelenskiy: Ukrayna’nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video yoluyla halka hitabında Azovstal’daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkatİ çeken Zelenskiy, Ukrayna ordusu, istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü sayesinde Azovstal’daki askerlerin hayatlarını kurtarabileceklerini umduğunu dile getirdi.

Ukraynalı askerlerin evlerine dönmesi için çalışmaya ve zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Zelenskiy, “Şunu vurgulamak istiyorum: Ukrayna’nın canlı Ukraynalı kahramanlara ihtiyacı var. Bu bizim ilkemizdir. Bu sözleri mantıklı herkesin anlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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