  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.


Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.​​

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Rus ordusu 18 bin civarında askerini kaybetti03 Nisan 2022 Pazar 12:48
  • Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk03 Nisan 2022 Pazar 12:47
  • Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama 11 ilde başlıyor03 Nisan 2022 Pazar 12:46
  • Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama03 Nisan 2022 Pazar 12:43
  • Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama03 Nisan 2022 Pazar 11:52
  • Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı03 Nisan 2022 Pazar 11:46
  • Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi03 Nisan 2022 Pazar 11:41
  • Rüzgardan elektrik üretimi rekor tazeledi03 Nisan 2022 Pazar 11:41
  • Dünyanın görünmeyen öldürücü kirliliği: Mayınlar ve patlayıcı savaş kalıntıları03 Nisan 2022 Pazar 11:39
  • Prof. Dr. Sarı: Yeni bir müsilaj oluşumuyla karşılaşabiliriz03 Nisan 2022 Pazar 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti