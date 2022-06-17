  • BIST 2.508,66
  • Altın 1027.253
  • Dolar 17.3059
  • Euro 18.145
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Ukrayna, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldıklarını bildirdi.
Ukrayna, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı

Zelenskiy, Telegram kanalından Ukrayna ile Rusya arasındaki vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu uygulamanın kaldırılacağını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulaması getiriyor. Devletimizin ulusal güvenliği, zegemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu'na Rus vatandaşlarının, Ukrayna topraklarına giriş uygulamasında değişiklik yapmayı önerdim. Bakanlar Kurulu'nun, Rusya ve Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasının feshedilmesine ilişkin bugün karar alması bekleniyor."

Zelenskiy, Rus vatandaşları için vize uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Brüksel'e gidecek17 Haziran 2022 Cuma 14:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) Ankara ziyareti gerçekleştiriyor17 Haziran 2022 Cuma 14:15
  • Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza17 Haziran 2022 Cuma 13:45
  • Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi17 Haziran 2022 Cuma 13:34
  • Devlet Su İşleri sulama şebekesi yatırımlarında 2023 yol haritasını belirledi17 Haziran 2022 Cuma 13:31
  • Kuraklıktan etkilenen Hasanlar Barajı son yağışlarla suya doydu17 Haziran 2022 Cuma 13:30
  • Bayburt’ta inekler markete girdi17 Haziran 2022 Cuma 13:05
  • NASA, Dünya'ya benzeyen iki kayalık ötegezegen keşfedildiğini duyurdu17 Haziran 2022 Cuma 13:03
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında17 Haziran 2022 Cuma 12:40
  • Yunanistan, 2020'den bu yana yaklaşık 42 bin göçmeni geri itti17 Haziran 2022 Cuma 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti