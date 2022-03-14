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Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün görüşme yapılacağını bildirdi.
Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çevrim içi olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.


Zelenskiy: Heyetlerin görevi, iki devlet başkanının toplantısını organize etmektir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başladığı savaşın 18. gününü değerlendirerek, "Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşının 18. günüdür." dedi.

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Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenskiy, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelenskiy, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelenskiy, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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