  • BIST 2.019,05
  • Altın 878.935
  • Dolar 14.1483
  • Euro 15.693
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -1 °C
»

Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın Moskova yönetimine günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceği belirtildi.
Ukrayna savaşının Rusya'ya günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Online danışmanlık şirketi Consultancy'de yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic Recovery ve EasyBusiness ve danışmanlık şirketi Civitta tarafından yapılan ve Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine maliyetinin hesaplandığı araştırmaya yer verildi.

Araştırmada, tespit edilebilen askeri teçhizat ve personel kaybının da dahil olduğu savaştan kaynaklanan doğrudan kayıpların, ilk 5 günde Rusya'ya yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

4,2 milyar doların teçhizat kaybı olduğu bildirilen araştırmada, yalnızca can kayıplarının, gelecek 40 yılda GSYİH'de 2,7 milyar dolar kayba neden olacağı öngörüldü.

Ayrıca lojistik, personel, mühimmat, yakıt, roket fırlatma dahil olmak üzere seferberliğin ölçeğinin her gün daha fazla paraya mal olacağını belirten araştırmacılar, işgal ölçeği arttıkça Rusya açısından savaşın günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğine işaret etti.

Ekonomik maliyet
Öte yandan, uluslararası toplum tarafından uygulanan ve Rus ekonomisini istikrarsızlaştırarak saldırganlıktan caydırmayı amaçlayan yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri tarihi seviyeye geriledi.

Rus şirketlerinin piyasa değeri hızla düşerken, devlet tahvillerinin ticaretine getirilen yeni kısıtlamalar ve merkez bankası varlıklarının dondurulması nedeniyle Moskova yönetiminin makro istikrarı sürdürmesinin zorlaştığı kaydedildi.

Ticaret kısıtlamaların Rusya'nın enerjiye bağımlı ekonomisine büyük zarar vermesi beklenirken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının yasaklanmasının da orta ve uzun vadede değer zincirlerini etkileyeceği vurgulandı.

Bu durumun ise sıradan Rus vatandaşları açısından yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü anlamına geleceği ve yoksulluğun artacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya Valisi Ersin Yazıcı: Bu yıl, en iyi yılımız olan 2019'dan daha fazla turist ağırlayacağımızı tahmin ediyorduk03 Mart 2022 Perşembe 13:21
  • Prof. Dr. Bayraktar: Şişmanlıkta Avrupa'da ilk sıradayız03 Mart 2022 Perşembe 12:50
  • Bakan Soylu: Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var03 Mart 2022 Perşembe 12:49
  • Antalya'da hortum yıktı geçti03 Mart 2022 Perşembe 12:46
  • Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı03 Mart 2022 Perşembe 12:42
  • Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği03 Mart 2022 Perşembe 12:41
  • Ailesine kavuşan Türk öğrenci görüntülediği savaşın soğuk yüzünü anlattı03 Mart 2022 Perşembe 12:35
  • Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev: Türkiye’yle münasebetlerimizi kardeşlik hukuku temelinde değerlendiriyoruz03 Mart 2022 Perşembe 12:34
  • Kiev metrosunda gergin bekleyiş03 Mart 2022 Perşembe 11:50
  • Rusya, Çernihiv’de petrol rafinerisini vurdu03 Mart 2022 Perşembe 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti