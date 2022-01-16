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Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.
Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele polisi ve Ukrayna Güvenlik Güçlerinin ülkeye yönelik siber saldırıları incelemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen bütün kanıtların siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Moskova'nın hibrit savaşı sürdürdüğü aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta Dışişleri'nin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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