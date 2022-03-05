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Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Harkiv'den gelen Gülhan Kardiyen, "Bombardımanın başlamasıyla sirenler çalmaya başladı. Bir bomba düştü, yataktan kendimi zor attım, hanımı aşağı çektim. Hemen sığınaklara gittik." dedi.
Ukrayna'da evinin yanına bomba düşen Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'nın Harkiv şehrinde yaşayan Gülhan Kardiyen ve Ahmet İkiz de savaştan kaçarak ülkeye dönenler arasına yer alıyor.

Kardiyen, AA muhabirine, bombalamanın başlamasıyla her şeyi bırakıp Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Geldikleri bölgede durumun çok sıkıntılı olduğunu, sürekli top atışı ve bomba seslerinin duyulduğunu anlatan Kardiyen şöyle konuştu:

"Özellikle kenar mahallelerde çok fazla çatışma sesleri duyulmaya başlandı. İnsanlar korku içerisinde. Yapılan çağrılara rağmen insanlar sığınaklardan çıkmak istemiyor. Gece yatıyorduk evde. Bombardımanın başlamasıyla sirenler çalmaya başladı. Bir bomba düştü, yataktan kendimi zor attım, hanımı aşağı çektim. Hemen sığınaklara gittik."

Kardiyen, akrabaları ve bazı arkadaşlarının sığınaklardan çıkamadıkları için Ukrayna'da kaldıklarını, ilk fırsatta onların da Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Odessa'dan gelen Ahmet İkiz ise gerek tahliye sürecinde gerekse yolculuk boyunca Türk konsolosluklarından büyük yardım gördüklerini belirtti.

Ukrayna'da bazı bölgelerin tamamen işgal edildiğini anlatan İkiz, "Biz gelmeden Odessa diğer şehirlere göre daha sakindi. Sadece sinir bozucu şey günde 3-4 defa sirenlerin çalmasıydı. Biz geldikten sonra saldırılar şiddetini artırmaya başlamış. Bazı kentler kuşatıldı." dedi.

Ukrayna'da kalan insanların birbirine çok yardımcı olduğunu, birlik ve dayanışmanın kentte en üst seviyeye çıktığını anlatan İkiz, savaşın en kısa sürede bitmesini diledi.

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