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Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet lideri Medvedçuk'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı

Medvedçuk, "Beni, insani koridorlardan güvenli çıkış hakkından mahrum Mariupol sakinleri ve savunucuları ile takas edin." dedi.
Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet lideri Medvedçuk'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı

Ukrayna'da gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kendisinin Mariupol'daki siviller ile takas edilmesini istedi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Medvedçuk'un video mesajını yayınladı.

Medvedçuk mesajında, "Putin ve Zelenskiy'e sesleniyorum. Beni, insani koridorlardan güvenli çıkış hakkından mahrum Mariupol sakinleri ve savunucuları ile takas edin." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk, SBU tarafından gözaltına alınmıştı.

Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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