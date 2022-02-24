Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.