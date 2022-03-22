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Ukrayna’da son 24 saatte 8 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden sadece 8 bin 57 sivili güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini bildirdi.
Ukrayna’da son 24 saatte 8 binden fazla sivil tahliye edildi

Vereşuk, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 21 Mart’ta sivillerin tahliyesi için onaylanan 8 insani yardım koridorundan 7’sinin çalıştığını söyledi.

Son 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildiklerini aktaran Vereşuk, “Mariupol’dan 3 bin 7 sivil Zaporojiya kentine çıkarıldı. Kiev bölgesindeki köylerden de 4 bin 370 kişi tahliye edildi.” dedi.

Vereşuk, özellikle Mariupol güzergahı üzerindeki kontrol noktalarında işgalci birliklerin yarattığı zorlukların tahliye otobüslerinin toplanma yerlerine hızlı bir şekilde ulaşmasına izin verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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