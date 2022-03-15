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Ukrayna'da trafik kazası geçiren Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Ukrayna'da geçirdiği trafik kazası sonrası Moldova'ya sevk edilen Türk vatandaşı Mehmet Boy, ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ukrayna'da trafik kazası geçiren Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Ukrayna'da trafik kazasında yaralanan Mehmet Boy, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun çabalarıyla sınırdan ambulansla aldırılıp Cahul Devlet Hastanesinde sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Boy, durumunun ciddiyetini koruması üzerine Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Moldova'daki Kişinev Havalimanından alınarak, Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi.

Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Necmeddin Sutaşır, hastanın Ukrayna'da trafik kazası geçirdiği bilgisinin ilk aşamada kendilerine iletildiğini belirterek, "Bunun üzerine bizler de hastanemizde ona göre organizasyonumuzu yaptık. Hastamızın sağlıklı bir şekilde naklini sağladık. Şu an yoğun bakımda. Burada tetkiklerine devam edeceğiz. Bize gelen bilgilerde kranial ve kapalı göğüs travması olduğu söylendi. Burada tetkik ve tedavisini yapmak için seferber olduk." diye konuştu.

Sutaşır, hastaların ambulans uçakla yurt dışından getirilmesi sürecinin çok önemli bir operasyon olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin sağlıkta hangi boyutta olduğunu anlatan bir gösterge bu. Bu şekilde çok sayıda transferimiz oldu. Başka kıtalardan hastalarımız geldi." dedi.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gökhan Aslan ise hastanın Ukrayna'da araç dışı trafik kazası geçirdiğini belirterek, "Hasta Moldova'da 10 gün boyunca yoğun bakımda takip edildi. Hastanın çektirilemeyen tetkikleri vardı. İleri tetkik ve tedavi için hastanemize sevk edildi. Şu an hastamızın tüm tetkiklerini çektirdik. Tüm branşlara danıştık. Hastamız uyutuluyor ve yakın takibi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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