  • BIST 1.955,24
  • Altın 845.974
  • Dolar 13.7913
  • Euro 15.4516
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

Ukrayna'da yaşayan Türk aşçı, sığınakta askerler için yemek yapıyor

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Rus harekatı nedeniyle sığınaklarda kaldıklarını söyledi.
Ukrayna'da yaşayan Türk aşçı, sığınakta askerler için yemek yapıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, sıcak noktalardan biri de Zaporijya kenti oldu. Son günlerde bomba sesleri sıkça duyulurken, ülkede yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia ve oğlu Cihangir (2) ile şehirde mahsur kaldı. Tekin ve eşi, Ukrayna askerleri için ülke vatandaşlarıyla sığınakta yemek yapmaya başladı.

Halkın askerler için seferber olduğunu belirten Emrecan Tekin, "Durumumuz çok kötü. Sığınaklarda çok kalabalığız. Yemek ve su sıkıntımız var. İnsani yardım bekliyoruz. Dün ağır bir bombardıman yaşadık. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bizi kurtarın. Suyumuz bitmek üzere. Marketler ve eczaneler kapalı. Buradaki insanlar Ukrayna'nın huzuru için uğraşıyor. Buradaki halk Ukrayna askerlerine yemek yapmak için seferber olmuş durumda. Askerlere destek olmak için ekmekler yapılıyor ancak buraya inanılmaz bir bombardıman var. Biz de Ukrayna askerlerine yardım ediyoruz. Ukrayna'nın savunulması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ukrayna'da vatandaşlara silah dağıtıldığını belirten Tekin, "Silah alanlar içinde genç, yaşlı herkes vardı. Çok fazla silah dağıtımı yapıldı. 4 gündür sığınaklardayız. Burada bir insanlık zulmü var. Rus askerleri sivil halka saldırıyor. Dün gece sığınakta çok ağır bir bombardımana denk geldik. Her bomba atıldığında deprem oluyor gibi hissediyoruz. Sığınaklar çok küçük ve havasız. Hasta olanlar, yaşlılar ve bebekler var. Benim çocuğum da nefes almakta zorlandı. Buraya sıkıştık ancak insanlar elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'da yaşayan Türk aşçı, sığınakta askerler için yemek yapıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 14:33
  • Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi28 Şubat 2022 Pazartesi 14:29
  • Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'la diplomatik ilişkilerin 30. yılı mesajı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:44
  • Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:43
  • Yalova depreme dayanıklı 400 yataklı hastanesine nisanda kavuşacak28 Şubat 2022 Pazartesi 12:46
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor28 Şubat 2022 Pazartesi 12:39
  • Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 12:30
  • Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.28 Şubat 2022 Pazartesi 12:21
  • Çanakkaleliler 'boğazın gerdanlığı'nın açılışını heyecanla bekliyor28 Şubat 2022 Pazartesi 12:20
  • Diyarbakır'da kuzen cinayeti28 Şubat 2022 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti