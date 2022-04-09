Ukrayna'daki tren garı saldırısının emrini veren generalin ismi belli oldu

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonunu vurması sonucu 52 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Batılı kaynaklar; bu saldırı emrini Suriye'de de görev yapmış general Aleksandr Dvornikov'un verdiğini iddia etti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk'taki tren garı saldırısında ölen 5'i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz kamu televizyonu BBC'nin haberine göre; Rusya saldırıyı düzenlediğini inkar etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı. Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.

Dvornikov, 2015'te Rusya tarafından Suriye'ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye'de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında "Kahramanlık" ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.

General Dvornikov'un Rusya'nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass'a çevirdikten sonra; Putin tarafından görevlendirildiği öne sürüldü.