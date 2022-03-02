  • BIST 1.974,17
  • Altın 875.127
  • Dolar 14.0428
  • Euro 15.5992
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Ukrayna'dan 8 bin 50 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 8 bin 50 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ukrayna'dan 8 bin 50 Türk vatandaşı tahliye edildi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kişinin daha yola çıktığını ve böylece tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 8 bin 50 olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon yayınında da savaş başladıktan sonra deniz ve hava sahalarının kapalı olması nedeniyle 25 Şubat'ta kara yoluyla Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını, dün yola çıkanlarla birlikte 5 bin 850 Türk vatandaşını tahliye edildiğini, 2 bin 200 vatandaşın ise konvoylarla ya da kendi imkanlarıyla ülkeden ayrıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Sınırda 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı02 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım02 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı02 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Dr. Atabay'dan Montrö açıklaması: Boğazların anahtarı Türkiye'de!02 Mart 2022 Çarşamba 09:41
  • AB'den Rusya'ya bankacılık ve medya alanında yaptırımlar02 Mart 2022 Çarşamba 09:40
  • Türkiye'deki Çeçenlerden açıklama!02 Mart 2022 Çarşamba 09:40
  • Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu02 Mart 2022 Çarşamba 09:38
  • KARDEMİR'den 3,85 milyar lira net kar02 Mart 2022 Çarşamba 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Mart 2022 Çarşamba 09:35
  • Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı02 Mart 2022 Çarşamba 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti