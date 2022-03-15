  • BIST 2.088,48
  • Altın 918.969
  • Dolar 14.8065
  • Euro 16.2647
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Ukrayna'dan bugün 172 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Harkiv, Poltova, Bila Tserkva ve Konotop'tan 172 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, 130 kişinin trenle Bila Tserkva, Lviv ve Çernivtsi'den, 42 kişinin de otobüs ve minibüslerle Harkiv, Poltova ve Konotop'tan tahliye edildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 824 oldu. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Bugün 63 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 933 kişiye sınır geçiş desteği verildiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Profesörden uyarı! Daha kötü varyant gelmeyecek!15 Mart 2022 Salı 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Mart 2022 Salı 09:31
  • Bob Menendez'den Türkiye'ye F-16 tehdidi15 Mart 2022 Salı 09:27
  • Demir korkuluklara çarpan otomobil devrildi; 1 yaralı15 Mart 2022 Salı 09:23
  • Oto tamirhanesine giren hırsızlar, suçüstü yakalandı15 Mart 2022 Salı 09:22
  • Van'da bir haftada 1533 kaçak göçmen ile 24 organizatör yakalandı15 Mart 2022 Salı 09:21
  • Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü15 Mart 2022 Salı 09:21
  • Çekmeköy'de araç alev topuna döndü15 Mart 2022 Salı 09:19
  • FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı15 Mart 2022 Salı 09:19
  • 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı15 Mart 2022 Salı 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti