Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkleri savaşta bıraktıkları çocukları için gözyaşı döktü

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna vatandaşları ve Ahıska Türkleri de Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen aileler savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşarken, bir yandan da çocuklarını savaşta bırakmanın üzüntüsünü hissediyor.

Ahıska Türklerinden Ayninova Gülsova, AA muhabirine, Kiev'den geldiğini, bölgede savaşın şiddetinin her geçen gün arttığını söyledi.

Torunu ve kızıyla Türkiye'ye geldiğini, 27 yaşındaki oğlunu ise savaşta bırakmak zorunda kaldığını anlatan Gülsova, "Sağ olsun Türkiye bizleri oradan çıkardı, kurtardı, ben ciğerimi kurtaramadım. Ciğerimi kurtların içinde bıraktım. Oğlumu da kurtarın orası çok tehlikeli. Her gün patlatıyorlar, her gün bomba atıyorlar. Oğlum askerlik yapıyordu, bir yarım yıl tüketti geldi, savaş çıkınca taze asker olduğu için alıp kavgaya götürdüler." dedi.

Gülsova, Özbekistan'dan da eskiden savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Dilber Kılmehmedova ise 18 ve 26 yaşındaki iki oğlunu Ukrayna'da bırakıp Türkiye'ye geldiğini anlatarak, savaşın en kısa sürede bitmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelen Ahıska Türkleri, yaşadıklarını anlatırken gözyaşı döktü.