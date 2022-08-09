Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri,Ukrayna'dan gelen 44 bin ton mısır yüklü "Riva Wind" ve 66 bin ton mısır yüklü "Glory" isimli gemilerdeki denetimlerini gerçekleştirdi.