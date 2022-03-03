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Ukrayna'dan gelen Türklerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar

RUS ordusunun Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrasında yaşadıkları şehirlerin bombalanmasıyla korku dolu günler geçiren Türk vatandaşlarının İstanbul'da aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Ukrayna'dan gelen Türklerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaşan Türkler'in tahliyesi devam ediyor. Türk Hava Yolları, bugün Bükreş'ten gerçekleştirdiği 6 tahliye seferiyle yüzlerce Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi. Aileleri ve yakınları ise saatler öncesinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
 

EVLATLARINA KAVUŞAN AİLELER GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ukrayna'da yaşadıkları şehirlerin bombalanmasıyla savaşın ortasında kalan Türkler'in kaçış yolculuğu ve Bükreş'ten gelişleri, havalimanında aileleri tarafından sevinçle karşılandı. Terminalde duygu dolu anlar yaşandı. Ukrayna'da öğrenci olan evlatlarına kavuşan anne ve babalar ise gözyaşı döktü.


 

"ÜLKEMİZE GELMEK ÇOK GÜZEL"

Onlardan biri ise Harkov'da öğrenci olan Burak Özgür'ün ailesiyle buluşması sırasında yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan ve konuşmakta zorluk çeken Burak Özgür, çok zor günler geçirdiklerini aktardı. Yaklaşık 60 saattir yolda olduklarını kaydeden Özgür, şunları anlattı:

"Yaklaşık 60 saattir yoldayız. Yaşadığımız yerin çok yakınına bomba düşünce kız arkadaşımla birlikte tahliye için yola çıktık. Ortak arkadaşlarımızın olduğu bir gruptan tahliye treninin gönderildiği söylendi. Konsolosluk tarafından bir tahliye çalışması yapıldı. Yaklaşık 550 Türk... Oradan Lviv'e, oradan da Romanya sınırına gittik. Bizi 25 Türk otobüsü karşıladı. Otobüslerle Bükreş'e geldik. Bükreş'ten de hayatımın en güzel yolculuğuyla Türk Hava Yolları'yla buraya geldik. Ülkeme gelmek çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Baba Erdal Özgür ise savaşın başından itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve oğluyla sürekli haberleştiklerini belirterek, "Çok sıkıntılı bir zaman geçirdik. Sağ salim geldiği için seviniyoruz. Devlet büyüklerimize, Dışişleri Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.  



"BİRKAÇ BİNA ÖTEMİZ BOMBALANDI"

İş için Harkov'da bulunduğu sırada savaşın çıkmasıyla mahsur kalan Serkan Uysal'ı eşi Şenay ve iki çocuğu karşıladı.

Ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Serkan Uysal, "Çok sevindim ama içimde bir burukluk var. Orada çok değerli dostlarımız var. İnşallah Ukrayna eski günlerine kavuşacaktır. Dualarımız onlarla. İş için Harkov'a gitmiştim. Birkaç bina ötemiz bombalandı. Sokaklardaki bombalamaları gördük" diye konuştu.

Harkov'da öğrenci kızı Sude Akkaş'ı karşılayan Sevil Akkaş ise, "Elim ayağım titriyor. Hiç geçmeyecekmiş gibiydi. Konuşamayacağım. Mucize gibi bir şey oldu" şeklinde konuştu.

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