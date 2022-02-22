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Ukrayna'dan gelen yolcular: 14 Şubat'tan sonra başkent Kiev boşalmaya başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, ülkede yaşanan son durumu aktardı.
Ukrayna'dan gelen yolcular: 14 Şubat'tan sonra başkent Kiev boşalmaya başladı

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Terminali'ne Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakla gelen yolcular, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyarak bölgeye barış gücü gönderme kararı almasının ardından ülkelerinde yaşananları basın mensuplarına değerlendirdi.

"Bankalardan paralarını çekiyorlar"
Güvenlik nedeniyle soyadını açıklamak istemeyen yolculardan Anna G, yaşadığı başkent Kiev'de korkunun hakim olduğunu söyledi.

Ülkede durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten Anna, G, şunları ifade etti:

"14 Şubat'tan sonra başkent Kiev, boşalmaya başladı. Kiev'de yaşayanlar kötü şeylerin olmasını bekliyor. Bu nedenle Lviv gibi diğer şehirlere taşındılar, Ukrayna'nın batı taraflarına doğru. Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanların ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakit paraya çevirmeye çalışıyor. Bankalardan paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar."

Bir telekomünikasyon şirketinde çalıştığını anlatan Anna G, seyahatinin daha önce planlandığını, şirketinin imkanı olanların Ukrayna dışında uzaktan çalışmasına fırsat tanıması üzerine İstanbul'a geldiğini, sonrası için ise bir plan yapmadığını dile getirdi.

"Durum gittikçe kötüleşiyor"
Margarita Piven ise İstanbul'a iş için geldiği söyledi.

Kiev'de durumun şuan için sakin olduğunu belirten Piven, "Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz. Durum biraz abartılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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