  • BIST 1.955,24
  • Altın 845.974
  • Dolar 13.7913
  • Euro 15.4516
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 9 °C
»

Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekatta Kiev Büyükelçiliği'ne sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. 55 kişilik kafile daha otobüsle Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.
Ukrayna'dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye'de

Ukrayna'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ulaşan, çoğu üniversite öğrencisi 55 kişilik bir grup daha otobüsle ülkeye giriş yaptı. 3 gündür yolda olduklarını söyleyen gruptakiler, sınırlardan özellikle Türk büyükelçiliği görevlilerinin yardımıyla geçtiklerini anlattı.

Ukrayna'ya 1 ay önce çalışmak için giden Mehmet Akın İmalı, "Ben Kiev merkezde yaşıyordum, çalışmaya gitmiştik oraya. 1 aydır orada yaşıyordum. Bir anda savaş çıkacağını tahmin etmiyorduk çünkü o yönde açıklamalar yoktu. Çarşamba günü 05.00 gibi ailemiz bizi aradı, savaş çıktığını söylediler. Dışarı baktık ve herkeste panik havası olduğunu gördük. Marketlere gittiler. Biz de markete gittik ve stok yaptık. Sonrasında büyükelçiliğe gittik ve hemen kaydımızı aldılar, ilgilendiler. Çok korktuk, büyükelçiliğe gidene kadar bile patlama sesleri duyduk. Acaba bize de denk gelir mi, diye korktuk. Bombalama yakınlarımızda yoktu ama sesler çok korkuttu bizi. Ülkemize ulaştığımız için çok mutluyuz. Büyükelçiliklerimiz sağ olsunlar, geçişlerimizi kolaylaştırdı yoksa halen kuyruklarda bekleyecektik" diye konuştu. 

'BOMBA, SİREN SESLERİ, HEPSİNİ DUYDUK' 

Ticaret için Kiev'e giden Zeynel Abidin Özacar da "4 günden beri yollardayız. Ukrayna'dan çıkışımız 2 gün sürdü. Romanya'ya girdik, oradan Bulgaristan'a geldik. Kapılarda çok bekledik. Ben ticaret amaçlı gitmiştim Ukrayna'ya. Gerçekten durum çok kötüydü. Silah sesleri, bomba sesleri, siren sesleri, hepsini duyduk; gerçekten çok korktuk" dedi.

Kiev'de ABD firmasında yönetici olarak çalışan Özgür Sırma ise "Açıkçası savaşın çıkacağını beklemiyorduk. Özellikle salı günü Putin'in açıklamasından sonra ne Ukraynalılar ne bizler ne de hiç kimse beklemiyordu. Zaten 2 hafta önce Dışişleri Bakanlığı'ndan arandığımda da söyledim. Benim evim zaten büyükelçiliğe yakın, savaşın başladığı günün ertesi günü birçok kez gittim. Sağ olsun büyükelçimiz, çok yardımcı oldu ve hemen otobüsle tahliye olduk. İnşallah orada kalan arkadaşlarımız da bir an önce buraya gelirler" diye konuştu. 

'300 KİŞİ ELÇİLİK BİNASINDA BEKLİYOR' 

Amasya'da inşaat işiyle uğraşan ve Kiev'e gezmek için gittiğini söyleyen Mustafa Kılıç da "Biz 22'sinde Kiev'e indik. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini de çok tahmin etmiyorduk. 24'ü sabahı sesler duyduk ama ben füze sesi olduğuna inanmadım. Daha sonra Türkiye'den arkadaşlarımız aramaya başladı ve olayın daha ciddi boyutta olduğunu fark ettik. İlk başta insanlar çok tedirgin değildiler sonrasında bir kararsızlık yaşadık, ne yapacağımızı bilemedik. Orada yaklaşık 300 kişi elçilik binasında bekliyor. Tahliyeler de devam ediyor. Şu an bizim geldiğimiz araçları geri gönderecekler" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'da yaşayan Türk aşçı, sığınakta askerler için yemek yapıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 14:33
  • Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi28 Şubat 2022 Pazartesi 14:29
  • Dışişleri Bakanlığından Türkmenistan'la diplomatik ilişkilerin 30. yılı mesajı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:44
  • Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:43
  • Yalova depreme dayanıklı 400 yataklı hastanesine nisanda kavuşacak28 Şubat 2022 Pazartesi 12:46
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor28 Şubat 2022 Pazartesi 12:39
  • Kızılay ekipleri Ukrayna’nın Güneybatı sınırına ulaştı28 Şubat 2022 Pazartesi 12:30
  • Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.28 Şubat 2022 Pazartesi 12:21
  • Çanakkaleliler 'boğazın gerdanlığı'nın açılışını heyecanla bekliyor28 Şubat 2022 Pazartesi 12:20
  • Diyarbakır'da kuzen cinayeti28 Şubat 2022 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti