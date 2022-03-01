Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye getirildi

Edirne'ye getirilen Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkeden kara yoluyla tahliye edilmeye başlanan Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye gelmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen kadın ve çocukların olduğu 45 kişilik grup Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Kırım Tatar Türklerini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve yetkililer karşıladı.

İşlemlerinin ardından bekleme salonuna geçen Kırım Türklerine Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Türk Kızılay Edirne Şubesince sıcak tarhana çorbası, çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.

"Eşlerimiz cephede"

Suzan Mambiyetava, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'de patlamaların başlamasının ardından kentten ayrıldıklarını söyledi.

Eşi ve üç çocuğuyla Liviv'e giderken bombaların atıldığına şahit olduklarını anlatan Mambiyetava, Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgelere getirildiklerini ifade etti.

Eşinin Ukrayna'da kaldığını belirten Mambiyetava, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve kadınlar çıkarıldı. Bizi sınıra kadar getirdiler. Oradan Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluk ve Diyanet Vakfı bizi karşıladı. Sıcak çorba ikramında bulundu, ısınmamızı sağladı. Ardından buraya geldik. Çok teşekkür ediyorum. Eşlerimiz orada kaldı. Yol boyunca eşlerimizle konuştuk. Birçoğumuzun eşi cephedeler. Eşlerimiz, kadın ve çocukları bombardıman yapılan yerlerden çıkarmaya çalışıyorlar."

"Hastanede çocukları öldürdüler"

Hanife Kurtseyit ise Türkiye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Eşlerinin Ukrayna'da Ruslara karşı savaştığını belirten Kurtseyit, "Savaşın başladığı beşinci gün bombalardan hiç uyumadık. Aslında kalmak istedik ancak çocuklarımız için çıktık ve 4 günde Türkiye'ye geldik. Ukrayna halkı çok sakin ve barışçıl bir halk, ülkelerini savunuyor. Rusların nasıl bir savaş açtığını dünya görüyor. Kiev'de bir hastanede çocukları öldürdüler." diye konuştu.

Kurtseyit, Türkiye'nin her zaman Kırım Türklerinin yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye teşekkür eden Kurtseyit, "Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda. Hem sürgünden kaçış zamanında hem işgal zamanında Türkiye hep bize destek oldu. Her zaman bize en yakın onlar oldu." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da Ukrayna'da çıkarılan ilk Kırım Türkü kafilesinin yurda giriş yaptığını söyledi.

Gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Uysal, "Onlara hoş geldin diyoruz. Onlar bizim soydaşlarımız. Çok uzun bir yolculukla geldiler. Hepsinin özel odaları hazırlandı. İlk etapta 45 kadın ve çocuğumuz geldi." dedi.