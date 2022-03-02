  • BIST 1.991,07
  • Altın 872.077
  • Dolar 14.0605
  • Euro 15.61
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında, önceki gün yola çıkan otobüsler 2 bin Türk vatandaşını Bükreş’e ulaştırdı.
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Bükreş'e ulaştı

Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği ve ülkede yaşayan iş adamlarının desteğiyle geçici barınma merkezine dönüştürülen Bükreş Romexpo Fuar Merkezi'nde vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı ve ihtiyaçları giderildi.

Barınma merkezini ziyaret eden Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin civarında vatandaş için geçici imkanlar oluşturulduğunu, Kiev’den trenle gelen vatandaşların Ukrayna’da trenden indikten sonra Türkiye’den gönderilen otobüslerle Romanya sınırına taşındıklarını belirtti. Aramaz, vatandaşların sınırda Büyükelçilik görevlilerince karşılandıklarını ve Siret kapısından Rumen makamlarının da son derece kolaylık gösterici tutumları sayesinde sorunsuzca Bükreş’e intikal ettiklerini aktardı.

Romexpo’da geceyi geçiren Türk vatandaşlarının buradan Bükreş Otopeni Havaalanı'na nakledilerek THY’nin tahliye uçaklarına bindirileceğini belirten Aramaz, bugün düzenlenecek altı ek seferle 2 bin kişinin tahliyesinin tamamlanacağını ifade etti.

Ukrayna'da okuyan Uygar Taç, Ukrayna’daki savaştan kaçıp geldiklerini ve çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Taç, “Bugüne kadar geldik, Allah’a şükürler olsun, devletimizden Allah razı olsun, bize bu imkanı sağladı. Biz bunları da beklemiyorduk açık söylemek gerekirse. Çok yüksek ateş sesleri vardı. uyuyamıyorduk. Evde beş kişiydik, iki kişi uyuyup nöbet tutuyorduk. Bir gün sokakta geceledik. Sadece biz değil tüm Ukraynalı arkadaşlarımız da zor durumdaydı. Kaçan kaçtı, kalan kaldı.” dedi.

Ukrayna’ya 10 Şubat'ta iş için gittiğini söyleyen Onur Kıran da savaşa yakalandıklarını, oradaki beklenmedik durumun tüm hayatlarını etkilediğini söyleyerek “Herkes hayat, can derdi mücadelesindeydi. Oradaki insanların davranışlarını gördükten sonra kendinizi bu durumdan soyutlayamıyorsunuz. Her ne kadar kendi vatandaşınız olmasa da o insanlarla kader birliği yapıyorsunuz. Özellikle sirenler çaldığında yüzlerindeki korkuyu gördüğünüzde bu korkuyu hissedebiliyorsunuz.” dedi.

Kıran ayrıca “Sokaklarda valizlerle gezen insanları, diğer farklı şehirlerden gelen araçları, yoğun bir göç dalgasını, gönüllü askere katılacak olanları, tren istasyonlarına sevk edilen askerleri, o manzaraları gördüğünüz zaman savaşın gerçek dehşetini anlayabiliyorsunuz.” diye konuştu.

Kiev’den trenle ayrıldıklarını ve yaklaşık 6 saatlik bir yolculuktan sonra Ukrayna’nın Chernivtsi kentine vardıklarında Kızılay ekiplerinin kendilerini karşıladığını söyleyen Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otobüsler hazır bekliyordu. Bir an önce otobüslere yerleştirildik. Koltuklarımıza gittiğimizde Kızılay, kumanyaları tüm vatandaşlarımızın koltuğuna hazır bırakmıştı. Çok uzun ve yorucu bir yolculuk olduğu için herkes haliyle aç ve susuz bir şekilde geldi oraya. Ondan sonra buraya gelen süreçte de konvoy halinde polis eskortuyla Romanya sınırına getirdiler. Sınırdaki kuyruğu da beklememiş olduk böylelikle. Ondan sonra da Bükreş’e otobüslerle getirdiler bizi. Oldukça iyi bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tosuncuk: Uruguay ve Paraguay'da 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu02 Mart 2022 Çarşamba 14:04
  • Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu02 Mart 2022 Çarşamba 13:54
  • Tosuncuk: Uruguay ve Paraguay’da 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu02 Mart 2022 Çarşamba 13:51
  • Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 28'e yükseldi02 Mart 2022 Çarşamba 13:47
  • Tuvalete sığınan annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia'nın gözyaşları02 Mart 2022 Çarşamba 13:26
  • Bakan Nebati'den Ukrayna-Rusya açıklaması: Hazırız02 Mart 2022 Çarşamba 13:12
  • Rusya'nın Ukrayna işgali 7. gününde: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması02 Mart 2022 Çarşamba 13:10
  • Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu02 Mart 2022 Çarşamba 13:09
  • Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı02 Mart 2022 Çarşamba 13:05
  • İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu02 Mart 2022 Çarşamba 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti