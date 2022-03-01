Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle başkent Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan Türkiye vatandaşları, Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşlarının yurda gelişleri devam ediyor. Kara yoluyla yapılan tahliyenin yanına sıra hava yoluyla da tahliyeler yapılmaya başlandı. Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 164 kişiyi, başkent Bükreş'ten getiren Türk Hava Yollarına ait TK 6880 sefer sayılı uçak, saat 00.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kıvanç Çebi, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi.

Saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını belirten Çebi, "Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Internet ve elektrik vardı. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra bizim merkez ofisimiz var. Orada toplandık aşağı yukarı 9-10 arkadaş. Daha sonra Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiye kapattık. Milyonluk ekipmanı bıraktık. Yol yapıyoruz orada. Sonrasında karar verdik. Yollar ne durumda bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri ve ajanı yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollarda. Ondan sonra İstanbul'dan bize 'çıkın' dediler. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane onlarla yola çıktık." diye konuştu.

Belirledikleri bir rotadan Ukrayna'dan çıkmaya çalıştıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Oralarda inşaatta çalışmış bir arkadaşımız vardı. Bize bir Google'dan harita çıkardı. Bayağı kötü yollardan gittik. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yollarda yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Bu güvenlik noktalarında geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Moldova tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan 5 saatte Moldova'ya geçtik. Orada otellerde yer yoktu. Oradan üç saat daha yolu göze aldık. Romanya'nın Yaş kentine indik. Orada da altı saat kaldık. Sabaha karşı otel bulduk. Moldova'da hava sahası kapalı olduğu için uçak kullanamadık. Mecbur Romanya'ya Bükreş'e kadar indik. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler."

Çebi, diğer arkadaşlarının da araçlarla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceklerini kaydetti.

"Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş"

Bombardımandan çok korktuklarını vurgulayan Çebi, 'Bizim kaldığımız yer 15. kat. Bombardıman çok net görünüyordu, şehrin etrafındaki alev topları. Hiçbir şey alamadık. Eşyamız, değerli eşyalarımız, saatlerimiz orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Alabildiklerimizi arabalarımıza tıktık, hemen yola çıktık. Bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya işte bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş." ifadelerini kullandı.

"2,5 gün sürdü yolculuğumuz"

Gelenlerden Cengizhan Becerik de bombardımanın başlamasının sonra Harkiv kentinden yola çıktıklarını söyledi.

Zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşabildiklerine dikkati çeken Beçerik, şunları kaydetti:

"Türk firmasında çalışıyoruz orada. Arkadaşlarla haberleştik, organize olduk. Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Oradan da hareket etmeye karar verdik. Konvoy oluşturup Ukrayna'nın en doğusundan, en batısına, oradan Moldova'ya, oradan da Romanya'ya geçip geldik. 2,5 gün sürdü yolculuğumuz. Yolda gelirken çok sayıda kontrol noktası var, 9-10 tane. Gece karanlık, 10 tane sivil insan yani asker bile değil silah almışlar ellerine. Soruyorlar ediyorlar. Kafasına göre tutuyor falan. Biz bir sorun yaşamadık ama bir yerden geçerken tam bizi kontrol etmeye geldiler. Arkamızdan bir araba kaçmaya çalıştı, geri çıkmaya çalıştı. Havaya iki el ateş açtılar direkt. Bizi bıraktılar, biz geçtik. Arkasından koşturdular."

"Mutluyuz"

Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Becerik, "Zorlu bir yolculuğun ardından geldik. Rahatladık biraz. Şimdi dinleneceğiz. Üç gündür 10 saatten fazla uyumamışızdır yani. Zaten adam gibi bir şey yiyemedik. Şimdi bir gidip uyumak istiyoruz. Mutluyuz. Geldik sağ salim." ifadelerini kullandı.