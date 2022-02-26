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Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Kayan: Kiev'den 3 otobüs yola çıktık

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Kiev'den otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, 3 otobüs yola çıktıklarını ve şu anda Jitomir bölgesine ulaştıklarını söyledi.
Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türklerden iş insanı Kayan: Kiev'den 3 otobüs yola çıktık

Ukrayna'da işletmeleri bulunan Sakaryalı iş insanı Asım Kayan, Jitomir'den AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin olayların gelişmeye başladığı ilk andan itibaren öncelikle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının sağlıklı bir şekilde muhafaza ve sonrasından da tahliye edilebilmesiyle ilgili teyakkuzda bulunduğunu vurguladı.


Büyükelçilik binasında da vatandaşların orada imkanlar neticesinde misafir edilebilmesine çalışıldığını aktaran Kayan, "Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu'na da teşekkür ediyoruz, buradaki Türk vatandaşlarımızın tahliye edilme zorunluluğunu en içten bir şekilde takip etti ve bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Sağlıklı çalışmalar ile sonunda konvoy şeklinde otobüsler ve hazır olan vatandaşlarımız tahliye sürecine girdi." ifadesini kullandı.

Asım Kayan, TSİ 17.00'de Kiev'den hareket ettiklerini, şu anda 5 saatte 130 kilometre yol katettiklerini, Romanya sınırına yaklaşık 500 kilometre bulunduğunu belirterek "Kiev'den 3 otobüs yola çıktık. Jitomir bölgesine şu anda ulaştık. Kiev'den orta bölgeye doğru, oradan da Romanya'ya doğru bir hatta ilerliyoruz. Yollar Ukrayna askeri araçlarının kontrolünde." dedi.

Havadan bombalamaların tehlike oluşturduğunu aktaran Kayan şunları kaydetti:

"İnşallah daha ileri düzeyde bir bombalama olmaz. Üç otobüs insan şu anda bu güzergahtan Türkiye'ye ulaşabilme düşüncesinde, bu riskin içinde bulunmama düşüncesinde... Çünkü çocuklar var, aileler var. Tam olarak şiddetin ne zaman ne derece olacağıyla ilgili tereddütler vardı. 25 Şubat itibarıyla 3 otobüslük bir organizasyonla Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk yetkililerinin desteğiyle Türkiye'ye dönebilme imkanı oluşturuluyor. Buradan Romanya'ya geçiş, oradan Bulgaristan'a ve Kapıkule'den İstanbul'a geçiş şeklinde planlama var."

''Yolculuğumuz 15 saat olacakmış''
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Odessa'dan otobüslerle tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarından Mustafa Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor." dedi.

Deligöz, AA muhabirine, Odessa'da gemi makine mühendisliği öğrencisi olduğunu, 3 yıldır Ukrayna'da bulunduğunu anlattı.

Konsolosluktan arandıklarını ve otobüslerle tahliye edileceklerinin söylendiğini anlatan Deligöz, "Romanya'ya geçeceğiz. Şu anda 3 otobüs var ancak 6 otobüs olacağı söyleniyor. Yolculuğumuz 400-450 kilometre ancak yaklaşık 15 saat olacakmış. Çünkü sınır kapısında kuyruklar varmış." diye konuştu.

Deligöz, yolda mola verip vermeyeceklerini bilmediklerini, Romanya'ya ulaştıktan sonra Türkiye geleceklerini kaydetti.

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