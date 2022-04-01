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Ukrayna'dan Türkiye çağrı: Organize ederse memnun oluruz!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, "Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz" dedi.
Ukrayna'dan Türkiye çağrı: Organize ederse memnun oluruz!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba müzakerelerin ardından Putin ve Zelenskiy görüşmesi için de Türkiye'yi adres gösterdi. Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi.

"RESMİ CEVABI BEKLİYORUZ"

Bu teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini ifade eden Kuleba, “Rusya ile görüşme açısından hiçbir yabancı güç Ukrayna'ya baskı yapmıyor. Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgoro bölgesini bombaladığına ilişkin de "Belgorod'taki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğunu teyit ya da inkar edemem Bu yönde askeri bir bilgim yok" dedi.

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