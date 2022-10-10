Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalardan dumanlar yükselirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi. Rusya, Kırım'daki Kerç Köprüsü patlamalarından Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırısı sonrası büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Bazı binalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

"SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da başkentte birden fazla patlama yaşandığını belirtti:

"Hava saldırısı devam ediyor ve herkesten sakin olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını istiyorum."

Kiev halkı metrolara indi

Kiev halkı metrolara indi

BAŞTA ŞEHİRLER DE BOMBALANDI

Ukrayna medyası ülkenin batısında bulunan Ternopol, Khmelnistskiy ve Lviv şehirlerinde de patlamaların yaşandığını bildirdi.

PATLAMA SESLERİ BBC CANLI YAYINA DENK GELDİ

Saldırı olmadan önce canlı yayında son gelişmeleri aktaran BBC muhabiri, savaş uçaklarının geçişi ve patlama seslerinin ardından canlı yayından alındı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı; Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamalardan birinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisine yakın bir yerde gerçekleştiği ifade edildi.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: FÜZELER CESARETİMİZİ YOK EDEMEZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, saldırılara ilişkin, "Teröristlerin füzeleri cesaretimizi yok edemez, başkentimizin kalbi vurulduğunda bile. Müttefiklerimizin kararlılığını da sarsamazlar. Geri dönülemez biçimde yıktılar tek şey Rusya'nın geleceğidir" şeklinde tweet attı.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Kırım'da bulunan Kerç Köprüsü'nde patlama yaşanmış, Moskova yönetimi bu durumdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Bu gelişmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arkasında Kiev'in olduğunu iddia ettiği patlamaları "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti ve Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı almıştı.