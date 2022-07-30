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Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde yaşayan çiftçiler savaş şartlarına rağmen buğday hasadı yapmayı sürdürüyor.
30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:38
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