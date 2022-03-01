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Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı
Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı
Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.
01 Mart 2022 Salı 13:34
Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.