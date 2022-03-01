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Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı

Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı
Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.
 

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