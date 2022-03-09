Ukrayna'nın Lviv şehrinde sivillere silah eğitimi veriliyor

Lviv şehirdeki bir sinema salonunda toplanan siviller, teorik bilginin ardından ellerine aldıkları kalaşnikof tüfekle alıştırma yaptı.
Soyadını açıklamayan Helen, kendisini ve sevdiklerini korumak için eğitime katıldığını söyledi.
Helen, "Aslında hepimiz bu savaşın içindeyiz. Birbirimize nasıl yardım etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Asıl amacımız düşmanı öldürmek değil, vatandaşlarımızı korumak." ifadelerini kullandı.
Ukraynalı kadınların çok güçlü olduğunu vurgulayan Helen, her şeyi yapabilecek güce sahip olduklarını dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.