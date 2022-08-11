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Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü

Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü
Ukrayna'nın Dniptopetrovsk bölgesindeki Marganets şehrine Rus güçlerince düzenlenen füze ve topçu saldırılarında 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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