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Ulaştırma Bakanlığı: Ocakta elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca ocak ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4, elleçlenen yük miktarının ise yüzde 14,7 arttığı açıklandı.
Ulaştırma Bakanlığı: Ocakta elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ocak ayı konteyner ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 1 milyon 112 bin TEU’ya yükseldi. Dış ticarete konu konteyner miktarı yüzde 4 arttı ve 797 bin 324 TEU oldu. Yılın ilk ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 1,5 artarak 395 bin 390 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 6,6 artarak 401 bin 934 TEU'ya ulaştı.

YUNANİSTAN EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YAPILAN ÜLKE 

Yunanistan, 117 bin 16 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı 109 bin 257 TEU ile Mısır'la yapılan taşımalar, 95 bin 381 TEU ile İsrail ile yapılan taşımalar izledi. En fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 47 bin 588 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 85,4’ü (40 bin 627 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır’ı; 43 bin 475 TEU ile İspanya’ya ve 40 bin 334 TEU ile Yunanistan’a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti. En fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 63 bin 86 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteynerler oluşturdu. Yunanistan’ı İsrail’den ve Mısır’dan gelen konteyner taşımaları takip etti. Elleçlenen dış ticarete konu 797 bin 324 TEU konteynerin yüzde 9,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YÜZDE 14.7 ARTTI

Ayrıca bu yılın ilk ayında elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 46 milyon 340 bin 521 ton olarak gerçekleşti. İhracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 10,7 artarak 12 milyon 371 bin 57 tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 16 artışla 20 milyon 966 bin 335 tona çıktı. Dış ticaret taşımaları da yüzde 14 artarak 33 milyon 337 bin 392 ton oldu. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 356 bin 661 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı’nı, 7 milyon 58 bin 940 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 908 bin 930 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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