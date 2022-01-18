  • BIST 2.067,66
  • Altın 782.98636
  • Dolar 13.5497
  • Euro 15.4306
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB’ye yanıt!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddiasına ilişkin, projede bazı belgelerin eksik olduğunu bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB’ye yanıt!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Yatırım Programına alınması için gerekli onayın verilmesi talep edilmiştir. Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” denildi. 

YAPILAN TOPLANTILARA RAĞMEN “EKSİKLİKLER” GİDERİLMEDİ

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların AYGM’ye ulaştığı ifade edile açıklamada, şöyle denildi:

“Ancak, ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüd Raporu, Mimari Kesin Projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait Fizibilite Etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımız görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı18 Ocak 2022 Salı 13:50
  • Sezgin Baran Korkmaz'ın 'mal varlığı aklama' davasında ABD'den bilgi istendi18 Ocak 2022 Salı 13:49
  • Ankara merkezli 24 ilde DEAŞ operasyonu başlatıldı18 Ocak 2022 Salı 13:45
  • Bakan Soylu açıkladı: Türk polisi Katar'da görev yapacak!18 Ocak 2022 Salı 13:43
  • AP'nin yeni başkanı belli oldu18 Ocak 2022 Salı 13:42
  • Endonezya’nın yeni başkentinin adı 'Nusantara' olacak18 Ocak 2022 Salı 13:16
  • Yanardağın patladığı Tonga'da volkanik küller yardım çalışmalarını engelliyor18 Ocak 2022 Salı 13:16
  • Kayan TIR, hendeğe düştü; karayolu ulaşıma kapandı18 Ocak 2022 Salı 13:10
  • İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru yaralandı18 Ocak 2022 Salı 13:06
  • Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı18 Ocak 2022 Salı 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti