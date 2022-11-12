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Ülke genelinde 'çök-kapan-tutun' tatbikatı

Ülke genelinde saat 18.57 itibariyle ilk kez "çök-kapan-tutun" tatbikatı uygulandı.
Ülke genelinde 'çök-kapan-tutun' tatbikatı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatı, saat 18.57 itibariyle gerçekleştirildi.

1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan olan bu tatbikat, herkes için büyük önem arz ediyordu.

Tatbikat kapsamında, saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıl

 Vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı

Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Haber Alma ve Yayma Sistemi'nden (HAY) verilen anonslar cami ve belediye hoparlörlerinden yayınlandı. Tatbikat esnasında vatandaşların panik olmaması için sirenler çalınmadı.
1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi'nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC'den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı.

Düzce ile yapılan canlı bağlantıda, İl Müftüsü Rüstem Can 12 Kasım 1999'daki depremde hayatını kaybedenler için dua etti.
Tatbikat öncesi bilgilendirme yapıldı

Tatbikat öncesinde AFAD Başkanı Yunus Sezer, tatbikata ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Saat 18.57'de deprem uyarısının yapılmasıyla hem AFAD merkezindeki hem de bağlantı yapılan illerdeki katılımcılar, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Bu arada tatbikat kapsamında AFAD Merkezi bahçesinde, afet yönetimine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantlar ve araçlarda afet anında ve sonrasında yapılacaklara ilişkin bilgi paylaşıldı.

dı.

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