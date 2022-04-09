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Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı

Ülke genelindeki esnaf sayısı, tarım sektörü dahil olmak üzere 3 milyon 28 bine, iş yeri sayısı ise 2 milyon 66 bine ulaştı.
Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı

AA muhabirinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldığı bilgiye göre, bu yılın ocak ayında sigortalı sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1,1 milyon kişi artarak 24 milyon 504 bin kişi oldu.

En çok aktif sigortalının yaşadığı iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olurken, bu illerdeki sigortalılar, toplam aktif sigortalıların yüzde 42,8'ini oluşturdu.

4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 885 bin kişi arttı. Böylece 4/a statüsünde çalışan zorunlu sigortalı sayısı 2022'nin ocak ayı itibarıyla 15 milyon 940 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Esnaf ve iş yeri sayısı arttı
4/b kapsamında çalışan zorunlu sigortalı yani esnaf sayısı, tarım sektörü dahil olmak üzere bu yılın ilk ayında 2021'in ocak ayına göre 135 bin artarak 3 milyon 28 bine ulaştı.

Bu yılın ocak ayında iş yeri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 113 bin 576 yükselişle 2 milyon 66 bini buldu.

İş yeri sayısının en çok arttığı iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Bu illerdeki iş yeri sayısı artışı toplam artışın yüzde 42'sini oluşturdu.

Emekli kişi sayısında artış
Ülkedeki emekli sayısı, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ilk ayında 384 bin 846 kişi artarak, 13 milyon 662 bin oldu.

Emekli sayısının en çok arttığı iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Sektörlere göre zorunlu sigortalı sayıları, bu yılın ocak ayında geçen yılın aralık ayına göre en çok artış, yüzde 22,42 ile "Finansal Hizmet Faaliyetleri"nde görüldü.

Bu sektörü yüzde 9,49 ile "Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hane Halklarının Faaliyetleri" ve yüzde 2,87 ile "İyileştirme Faaliyetleri ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri" izledi.

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