  • BIST 3.260,15
  • Altın 961.714
  • Dolar 18.4283
  • Euro 17.696
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Ülkeye yasa dışı yollarla girdi, kaza yapınca gözaltına alındı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde ters yönde ilerleyen elektrikli bisiklet sürücüsü otomobile çarptı.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdi, kaza yapınca gözaltına alındı

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kalburt mevkisinde meydana geldi. Ters yönde seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Elhamed’in kullandığı elektrikli bisiklet, benzin istasyonundan çıkış yapan Gökhan Balta (35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Elhamed’in ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Elhamed, tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın İjevsk kentinde okula silahlı saldırı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
  • Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19’a yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:03
  • Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi vefat etti26 Eylül 2022 Pazartesi 13:56
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti26 Eylül 2022 Pazartesi 13:29
  • Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:28
  • Adana'da 'hastane ihalesine fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 28 kişi yakalandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:27
  • PTT AŞ e-Devlet hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlıyor26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
  • Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 53 şüpheli tutuklandı26 Eylül 2022 Pazartesi 13:24
  • İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü26 Eylül 2022 Pazartesi 13:23
  • Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi26 Eylül 2022 Pazartesi 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti