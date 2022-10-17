Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
3.812,40
Altın
996.215
Dolar
18.5846
Euro
18.1806
Ankara
18 °C
İstanbul
19 °C
İzmir
23 °C
Konya
16 °C
Bartın İtfaiye Müdürü’nün yasak aşkı ile çalkalanıyor: Kadın para için çocuğa telefonda işkence etti
Türkiye harekete geçti: Aşı geliyor
Avustralya, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekti
Özel Bölüm Ekranlara Geldi
Ankara - İstanbul arası kaç kilometredir? Kaç saatte gidilir? En hızlı ulaşım yolu...
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Hazırlık tamam
ABB araç lastiği alım ihalesine çıktı
Beypazarı’nda mahkemeden satılık arsa
SGK ihale ile pide ve lavaş satın alacak
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı
Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi
Ehliyet yenilemede sürücü sağlık raporu nasıl alınır, nerden alınır?
Ehliyet yenilemede sürücü sağlık raporu için kişisel sağlık bilgi formu nasıl doldurulur?
Ehliyet nasıl yenilir, yenileme randevusu nasıl alınır ve ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ne?
Ehliyet nasıl yenilenir, yenileme randevusu nasıl alınır?
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
12 Eylül Darbesi'nin sembol cezaevlerinden olan Ulucanlar Cezaevi'ndeki tutuklular işte bu zindanlarda kaldı.
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:48
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
Tacettin Dergahı hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Anıtkabir'in yorulmaz koruyucuları
Gramofon aşkıyla 35 yılda 165 parçalık koleksiyon oluşturdu
Mamak Belediyesi sanatçıları Hamamarkası'nda konser verdi
Son Eklenen Videolar
Donetsk'e düzenlenen saldırıda yönetim binası zarar gördü
Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı
Aydınlık yarınlarımızın yüzleri kültürel mirasın bekçileri: çocuklar
Öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Trafiği
Mersin ve Hatay arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor
Çubuklu öğrencilerden Hamamarkası'nda taekwondo gösterisi
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
UEFA'nın güncel ülke sıralaması
Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı
8 ayda 150 bin liralık ciro
Hangi otomobillerin ÖTV'si düşecek
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Ankara - İstanbul arası kaç kilometredir? Kaç saatte gidilir? En hızlı ulaşım yolu...
Pursaklar'da Sirkeli Mahalle Konağı’nın temeli atıldı
Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek
MAKKOP'ta sofralara kışlık ürünler hazırlanıyor
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.