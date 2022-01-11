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Ulucanlar’a ziyaretçi akını

Ankara'nın en fazla ziyaret edilen müzelerinden olan  Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2021 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 1 yılda, 221 bin kişi ziyaret etti.
Ulucanlar’a ziyaretçi akını

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, geride bıraktığımız 2021 yılında 221 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle haftanın bazı günleri kapalı olsa da, açık olduğu günlerde müzeye gösterilen ilgi büyük oldu. Müzeyi, kısıtlamalara rağmen 221 bin kişi ziyaret etti. Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bu kadar büyük ilgi gösterilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle hafta sonları pek çok defa sokağa çıkma yasağı uygulandı, müzemiz defalarca ziyarete kapandı. Buna rağmen, açık olduğu günlerde ziyaretçi akınına uğradı. 1 yılda 221 bin kişi ziyaret etti. Müzemizi ziyaret eden, Türk siyasi hayatının geçmişine tanıklık etmek isteyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Başkan Asım Balcı, müzenin Pazartesi hariç, haftanın 6 günü 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.  

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TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİ ULUCANLAR'DA
Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi'nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6'ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin 6'ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor. Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa çıkılan müzede ziyaretçiler, “Hilton Koğuşu” olarak adlandırılan koğuşu da ziyaret ediyor. Ardından çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacı da yerinde görülebiliyor.

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