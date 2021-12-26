Uludağ'ın pistlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmin merkezlerinden Uludağ, hafta sonunda ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ, beyaz gelinliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, Uludağ'ın pistlerine akın etti.

Sis ve rüzgarın etkili olduğu, kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yapanlar zaman zaman zorluk yaşıyor.

Jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için denetimleri sürdürüyor.

Ziyaretçilerden Doğan Fehmi Vural, Uludağ'a ilk defa geldiğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Düşe kalka kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Vural, "Uludağ çok kalabalık. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Gelirken çam ağaçlarıyla kaplı ormanları gördük. Manzarasıyla temiz havasıyla mükemmel bir yer. Geldiğimiz için kesinlikle pişman değilim. Herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Hasret Vural da kayak öğrenme çalıştığını ve bundan keyif aldığını anlatarak, "Doğası çok güzel Uludağ'ın. Havası bizi çok açtı." dedi.

Sabri Önen ise Uludağ'ın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu dile getirerek, burayı merak edenleri pistlere davet etti.