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Ulus Antik Roma Tiyatrosu cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor

Ulus’ta yer alan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Antik Roma Tiyatrosu yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında açılması planlanan tiyatro, aslına uygun bir şekilde restore ediliyor.
Ulus Antik Roma Tiyatrosu cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor

Başkent’in en değerli tarihi kalıntılarından olan Ulus Antik Roma Tiyatrosu Cumhuriyet’in 100’üncü yılına hazırlanıyor. Arkeopark projesi kapsamında geçtiğimiz yıl restore çalışmaları başlatılan tiyatroda, yenileme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Aslı 5 bin kişilik olan tiyatronun yenileme çalışmaları bittiğinde 500 kişilik kapasitede olması planlanıyor.

ASLINA UYGUN YENİLENİYOR
Restorede kullanılan malzemelerin ise aslına uygun olmasına titizlikle dikkat ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, malzeme seçimi ve inşaat aşaması kararları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndaki hocalar ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Musa Kadıoğlu ile birlikte alınıyor.

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YILDA EN AZ DÖRT KONSER
Tamamı uzman ekiplerle yapılan çalışmalar sonucunda orijinali 5 bin kişilik olan tiyatronun çalışmalar bittiğinde 500 kişilik kapasiteye sahip olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş geçtiğimiz aylarda konu hakkında gazetemize açıklama yapmış, proje tamamlandığında tiyatroda bakanlık tarafından yılda en az dört konser verileceğini söylemişti.

EFES GÖREME GİBİ OLACAK
Bunun yanı sıra Ödemiş, alanın Büyükşehir Belediyesi’nin aktif etkinlik alanı olacağını dile getirmiş, tiyatronun Başkentin kültür sanat yaşamına katkı verecek bir mekâna dönüşeceğini, çevreye değer katacağını kaydetmişti. Bölgenin Efes, Göreme gibi olacağını kaydeden Ödemiş, “Bölgeyi Efes, Göreme gibi yapacağız. Gelen tur otobüslerini o bölgede ağırlayacağız. Turistleri ring seferleri ile kaleye taşıyacağız. Dolmuş durakları o bölgeden kısa bir zaman içinde taşınacak” ifadelerini kullanmıştı.

2 BİN YILLIK TİYATRO
Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin 1982’de Ankara Kalesi çevresinde başlattığı kazılarda ortaya çıkarılan Antik Roma Tiyatrosu milattan sonra birinci ve ikinci yüzyıllar arasında inşa edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2009 yılında kalıntılar üzerine ve çevresine inşa edilen binaları yıktıktan sonra devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girmiş, 2013’te başlatılan “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” kapsamında kalıntıların yenilenmesini üstlenmiş daha sonra çalışmalar durdurulmuştu. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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