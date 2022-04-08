Ulus Emlak Müdürlüğü’nden satılık ticaret alanı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Mamak Ege Mahallesi’ndeki 2 adet taşınmazı satılığa çıkardı.
Ulus Emlak Müdürlüğü’nden satılık ticaret alanlarının ilan edilen yaklaşık değerleri 25 milyon TL.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.04.2022
Satış işlemi Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.
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