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Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı'ndan Benderesi'ne bakış
Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı'ndan Benderesi'ne bakış
Öğlen saatlerinde Ulus Tarihi Avizeciler Çarşısı'ndan Benderesi'ne bakış. Benderesi ve Ankara Kalesi'nin hafta içi öğlen saatlerinde trafik akışı ve tarihi güzelliği kameralarımıza yansıdı.
21 Ekim 2022 Cuma 11:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.