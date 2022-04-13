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Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.
Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

IEA, mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti. Küresel petrol talebi geçen yıl 97 milyon 520 bin seviyesindeydi.

Rapora göre, yılın geri kalanında ekonomik görünümde artan riskler, Ukrayna'daki gerilimin emtia ticaretinde yarattığı aksaklıklar, fiyat belirsizlikleri ve küresel enflasyon özellikle yılın ikinci çeyreğinde talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve Çin'in Şangay kentinde uyguladığı karantina önlemleri, havacılık sektöründeki toparlanmanın beklenenden yavaş gerçekleşmesine yol açıyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 93 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 838 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 260 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol arzı arttı
Küresel petrol arzı, martta bir önceki aya göre 450 bin varil artışla günlük 99 milyon 140 bin varile yükseldi. Bu artışa en büyük katkıyı Rusya, Kazakistan ve Libya gibi OPEC+ üyesi ülkelerde meydana gelen kesintileri telafi eden OPEC+ dışı ülkeler sağladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi aynı dönemde 60 bin varil artarak günlük 28 milyon 540 bin varile ulaştı.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 35 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 890 bin varil olarak gerçekleşti.

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun aylık üretim seviyesi ise açıklanan üretim hedeflerinin günlük 1 milyon 500 bin varil gerisinde kaldı.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 310 bin varil artışla 65 milyon 250 bin varil oldu.

IEA, küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde "yoğun bir belirsizlik altında olacağına" işaret ederek, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Nisan ayının başından beri günlük yaklaşık 700 bin varil Rus petrolünün piyasadan çekildiği ve bu miktarın ay sonuna kadar günlük yaklaşık 1,5 milyon varile ulaşacağı bilgisinin verildiği raporda, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük 3 milyon varil civarında olacağı öngörüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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