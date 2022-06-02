Uluslararası öğrenciler, meslek liselerinde eğitim görecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, yabancı öğrencilerin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim görmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Özer, sadece akademik yönden başarılı gençlik yetiştirmek istemediklerini vurgulayarak "Aynı zamanda bu toprakların değerleri, kültürü, irfanı, hikmetini de içselleştirerek yaşam tarzına sirayet ettirmiş, insanlık adına dünyaya farklı şeyler söyleyebilecek kapasitede gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu da iki bakanlıkça el ele vererek çok başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

Bakan Özer, turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için attıkları adımların her geçen gün büyüyerek, yeni kapsama dahil edilen okullarla zenginleştiğini söyledi. Özer, "Artık İngilizce, Rusça hazırlık sınıflarının olduğu uluslararası turizm alanında eğitim veren ve süreçleri birlikte yönettiğimiz okullarımız var" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİMDE ÜRETİM KAPASİTESİ 6-7 KAT ARTTI'

Mesleki eğitim okullarının artık başarı hikayeleriyle kendini göstermeye başladığına dikkat çeken Özer, "Artık akademik olarak başarılı öğrenciler, mesleki eğitimi tercih etmeye başladılar. Aslında en büyük kırılma noktalarından biri budur; çünkü 1999'daki katsayı uygulamasının meslek eğitimde yol açmış olduğu en büyük travma, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıdır. Bu akış tersine çevrildi Allah'a şükür. Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi 6-7 kat arttı. 200 milyonlar bandından yıllık 1 milyar 162 milyon bandına geldi. İnşallah, bu sene Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi 1,5 milyarlık gelire ulaşmayı hedefliyoruz ve şu an itibarıyla zaten bunun üçte birine ulaşmış durumdayız. Ben inanıyorum ki 1,5 milyar değil, 2 milyarın üzerine çıkacak" dedi.

'MESLEKİ EĞİTİM İHRACAT YAPIYOR'

Mesleki eğitimde kurulan Ar-Ge merkezleriyle artık inovatif çalışmalar yapıldığını; patent, marka, faydalı model ve tasarım tescilleri alındığını belirten Bakan Özer, "Mesleki eğitim yurt dışına ihracat yapıyor artık. Gelinen nokta gerçekten çok sevindirici. Diğer taraftan mesleki eğitim merkezlerinde de ciddi bir dönüşüm başladı. 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok ciddi bir değişiklik yaptık. O tarihte tüm Türkiye'de, 159 bin çırak ve kalfa varken bugün itibarıyla bu sayı 505 bine ulaştı. Katsayı uygulamasının mesleki eğitimde yol açtığı hasar tedavi edildiği gibi artık dimdik ayakta, mesleki eğitim ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmüştür" diye konuştu.

Bakan Özer, 7 uluslararası mesleki teknik Anadolu lisesi kurduklarını vurgulayarak, "Artık gönül coğrafyamızdaki ülkelerin çocukları, gençleri bu okullarımıza gelerek mesleki eğitim alabilecekler. Aynı zamanda kamu diplomasisinde uzun vadede ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaklar" dedi.

BAKAN ERSOY: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAYACAKLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da eğitim ve kültür konularını birbirinden ayırmadığını söyleyerek, "Kültür ve sanat, eğitim hayatımızın içine ne kadar nüfuz ederse inanıyorum ki eğitim kalitesi de o kadar yükselecektir. Sınırları aşan bir sorumlulukla soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasında bulunan ülkelerin ekonomik ve sosyal sektörlerin iş gücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılamak uluslararası standartlara uygun iş gücü yetiştirmek amacıyla MEB ile ortak bir çalışmayı hayata geçirdik" diye konuştu.

Bakan Ersoy, mezun olduktan sonra ülkelerine dönen öğrencilerin Türk kültürünü dünyaya yaymada önemli rol oynayacağına işaret etti. Konuşmaların ardından Özer ve Ersoy, protokolü imzaladı.

6 BALKAN ÜLKESİNDEN 60 ÖĞRENCİ GELECEK

Protokol kapsamında ilk olarak 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten oluşan 6 Balkan ülkesinden 60 öğrenci alınacak. Uluslararası öğrenciler; İstanbul Beşiktaş İSOV Dinçkök, Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı, Balıkesir İvrindi Nurettin Çarmıklı Madencilik, Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen, Bursa Tophane, Ordu Altınordu TOBB ve Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri olmak üzere 6 ildeki bu 7 okulda eğitim alacak. Eğitimler; belirlenen okulların makine ve tasarım teknolojisi, yenilebilir enerji teknolojileri, maden teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi ve yiyecek içecek hizmetleri alanında verilecek.